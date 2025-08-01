أخبار من السعودية.. عاجل.. "القائد".. رسالة "واتس آب" لولي العهد تبرز اهتمامه بمشاريع المملكة الاستراتيجية

مطار أبها الجديد

الدمام في الجمعة 1 أغسطس 2025 09:28 مساءً كتب شريف احمد - في رسالة تعكس اهتمام ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لكل تفاصيل تطوير المشاريع الاستراتيجية في المملكة، برزت محادثة لسموه على برنامج "واتس آب"، مختطفة الأنظار.واحتوت المحادثة بين سمو الأمير تركي بن طلال أمير عسير، مع سمو ولي العهد "القائد" على رسائل مهمة يسأل فيها سمو الأمير تركي سمو ولي العهد عن مطار أبها الجديد، ليرد سموه قائلا: "فوستر عظيم" متابعًا سموه "هذا مطار يليق بأبها".ليرد بعد ذلك سمو الأمير تركي بن طلال متسائلا: "نعتمده طال عمرك" فيرد عليه سمو ولي العهد: "مناسب".كما يظهر كذلك أن سمو ولي العهد يستخدم صورة شعار المملكة، -سيفين ونخلة- كصورة شخصية له في برنامج "واتس آب".

ويتميز مطار أبها الجديد بتصميم معماري لا يتقادم عبر الزمن في ظل تقنيات متطورة، من خلال توظيف استراتيجيات التصميم البيئية المستدامة.



تجربة سفر مميزة

ويستهدف إيجاد بيئةٍ داخلية قابلة للتكيف والانسجام مع الطبيعة، وتحاكي الثقافة السعودية، لتوفر تجربة سفر مميزة بكفاءة عالية تسهم بتوفير خدمات انسيابية للزوار والمسافرين.

وفي عام 2023 كان أعلن سمو ولي العهد إطلاق المخطط العام لمطار أبها الدولي الجديد.