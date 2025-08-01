أخبار من السعودية.. "القائد".. رسالة "واتس آب" لولي العهد تبرز اهتمامه بمشاريع المملكة الاستراتيجية

- 1/2
الدمام في الجمعة 1 أغسطس 2025 08:55 مساءً كتب شريف احمد - في رسالة تعكس اهتمام ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لكل تفاصيل تطوير المشاريع الاستراتيجية في المملكة، برزت محادثة لسموه على برنامج "واتس آب"، مختطفة الأنظار.
واحتوت المحادثة بين سمو الأمير تركي مع سمو ولي العهد "القائد" على رسائل مهمة يسأل فيها سمو الأمير تركي سمو ولي العهد عن مطار أبها الجديد، ليرد سموه قائلا: "فوستر عظيم" متابعًا سموه "هذا مطار يليق بأبها".
ليرد بعد ذلك سمو الأمير تركي متسائلا: "نعتمده طال عمرك" فيرد عليه سمو ولي العهد: "مناسب".
كما يظهر كذلك أن سمو ولي العهد يستخدم صورة شعار المملكة، -سيفين ونخلة- صورة شخصية له في برنامج "واتس آب".
