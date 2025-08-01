رسمياً.. السعودية تفرض غرامة تصل إلى 2000 ريال بسبب خطأ شائع يرتكبه معظم السائقين عند التنزه

أعلنت وزارة البيئة والمياة والزراعة بالشراكة مع المرور السعودي عن غرامات تصل الى 2000 ريال ضد من يدخل بسيارته إلى المناطق المزروعه أو ذات الغطاء النباتي(كالفياض والروضات البرية) وهي مناطق بيئية مصنفة كموقع ذات خصوصية عالية.

السعودية تفرض غرامة تصل إلى 2000 ريال بسبب خطأ شائع يرتكبه معظم السائقين عند التنزه

تعد الفياض والروضات في المملكة العربية السعودية، وبالأخص في منطقة عسير، من أبرز المواطن الطبيعية التي تتميز بتنوعها البيولوجي وجمالها البيئي، وتحتضن أنواع متعددة من النباتات والحيوانات الفطرية، ما يجعلها مناطق محمية تخضع لأنظمة صارمة لتنظيم الدخول والتجول.

وقد أكدت الجهات المختصة أن دخول المركبات إلى هذه المواقع الطبيعية يعتبر انتهاك مباشر للأنظمة البيئية المعتمدة، نظرا لما يسببه من تلف للتربة والنباتات وتدمير لمواطن الحياة الفطرية.

وقد شددت على ضرورة التقيد بالأنظمة والتعليمات البيئية، وعدم التهاون في تطبيق العقوبات تجاه من يعتدي على تلك المقدرات الوطنية.