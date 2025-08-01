أخبار من السعودية.. رسومات وإنشاءات.. 6 مخططات و14 ضابطًا لحماية المباني من الحرائق

وثائق هندسية مفصلة

الدمام في الجمعة 1 أغسطس 2025 07:45 مساءً كتب شريف احمد - طرحت المديرية العامة للدفاع المدني مشروع دليل تنظيم تقديم مخططات الوقاية والحماية من الحريق، عبر منصة ”استطلاع“، والذي يستهدف توحيد منهجية تقديم وثائق السلامة، وضمان التزامها بمتطلبات كود البناء السعودي، وتحديد اشتراطات دقيقة تبدأ من الموقع العام للمبنى ولا تنتهي عند تقديم التقرير الفني، بل تشمل تصميم الأنظمة وتوثيقها ومتابعة تنفيذها وفق أعلى المعايير الهندسية والفنية.وألزم الدليل الجديد، كل مقدم طلب، بتوفير مخططات هندسية منفصلة تشمل بين ثلاث إلى ست وثائق بحسب طبيعة المشروع، وهي: مخطط الموقع العام، والمخطط المعماري وسلامة الأرواح، وأنظمة الإطفاء، ونظام الإنذار، وأنظمة إضاءة الطوارئ واللوحات الإرشادية، وأنظمة التهوية والتحكم بالدخان إذا وُجد.ويجب تسمية كل ملف باسم المخطط ونوعه ومرفقًا باسم المشروع، مع توضيح رقم وتاريخ الإصدار، وتقديم نسخة ورقية وأخرى إلكترونية بصيغة PDF وبمقياس رسم مناسب.وأتاح الدليل دمج بعض المخططات في حال عدم وجود نظام رش آلي، حيث يمكن دمج الإطفاء مع المعماري، أو إضاءة الطوارئ مع الإنذار، مع الالتزام بإرفاق تقرير فني شامل يوضح التفاصيل الفنية للمشروع بدقة.وشدد الدليل على أن يتضمن الموقع العام مسارات تمركز سيارات ومعدات الدفاع المدني، مع توضيح عرض الطرق والبوابات والنهايات المغلقة ونقاط المناورة، إضافة إلى توثيق أماكن صنابير الحريق، مع دوائر توضح مدى تغطيتها حسب متطلبات الكود، وتحديد نقاط التجمع، وبيانات وصلات الدفاع المدني وتفاصيلها بالرسم التوضيحي.وطالب التقرير الفني المصاحب للمخطط بتحديد الأحمال المطلوبة لمسارات الطوارئ، وبيانات الضغط والتدفق ونتائج الحسابات الهيدروليكية لحنفيات الحريق.وفيما يتعلق بالمخططات المعمارية وسلامة الأرواح، أكد الدليل ضرورة تقديم قطاعات عرضية وخارجية توضح عدد الأدوار والفتحات الرأسية والمخارج والنوافذ، مع بيان نوع الإشغال في كل فراغ ومساحته وعدد الأشخاص ومعدل التحميل، وتفصيل قطاعات الحريق والدخان ومدة المقاومة للأبواب والجدران، وتوضيح مسافات الانتقال والممرات المشتركة والنهايات المغلقة والمسافات القطرية بين الأدراج.ويجب تحديد مواقع مصاعد الإخلاء ومضخات الحريق وخزانات المياه وغرف التحكم إن وجدت، إلى جانب أماكن تخزين المواد الخطرة والكميات المسموح بها. ويشمل التقرير الفني المرفق توضيحات عن مواد عزل الدخان وموقفات الحريق، ومتطلبات التشطيبات الداخلية بحسب كود البناء السعودي.وأفرد الدليل قسمًا خاصًا لمتطلبات أنظمة الإطفاء، من حيث إسقاطها على المخططات المعمارية وتوزيع طفايات الحريق ومواقعها، وتصميم أنظمة الرش الآلي والغازات والرذاذ، وأنابيب ستاند بايب وصناديق الحريق، ومواصفات مضخات الحريق والخزانات، إضافة إلى رسم بياني صاعد لنظام الإطفاء.وطالب التقرير الفني بتقديم بيانات تصنيف الخطورة، ومصدر المياه ومدة التشغيل ومعدل التدفق، وتحديد نوع الرشاشات والمسافات بينها، ونوعيات المواسير المدفونة والظاهرة، وأنظمة المحابس مثل ZCV وACV، والحسابات الهيدروليكية ومناطق التشغيل.وفيما يخص أنظمة الإنذار، شدد الدليل على ضرورة إسقاط النظام على المخططات المعمارية، مع تحديد مواقع لوحات التحكم واللوحات التكرارية، وكواشف الحريق وأنواعها، ونقاط الإنذار اليدوي، وأنظمة الإبلاغ الصوتي والضوئي، ومكبرات الصوت والميكروفونات، مع تقديم تقرير فني يوضح نوع النظام، وربط لوحة التحكم بأنظمة الإطفاء والمصاعد والأبواب.وتضمن الدليل اشتراطات واضحة لتحديد مواقع إنارة الطوارئ واللوحات الإرشادية، ومصدر الطاقة المستخدم في تشغيلها.وبالنسبة لأنظمة التهوية والتحكم بالدخان، أشار إلى ضرورة توزيع مجاري الهواء وتحديد مواقع المراوح ولوحات التحكم والخوانق، وتقديم تقرير فني يحدد عدد مرات تغيير الهواء وآلية التحكم بالدخان ومواصفات المكونات، ونتائج اختبارات CFD عند الحاجة.وأكدت المديرية العامة للدفاع المدني أن كود البناء السعودي هو المرجع الأساسي، وأن المسؤولية الكاملة تقع على المكتب الهندسي المعتمد في تضمين جميع المتطلبات في وثائق التصميم ومطابقتها للكود واللوائح، محذّرة من أن وجود أي تجاوز أو خلل فني سيعرض المكتب للإجراءات النظامية.وأوضحت أن ضابط السلامة من الدفاع المدني له صلاحية طلب تعديلات على التقرير في حدود مهام المكتب الاستشاري، كما يحق للمديرية تحديث الدليل متى ما دعت الحاجة لذلك.وشمل الدليل تنظيم تقديم المخططات خلال مرحلة التصميم، حيث شدد على ضرورة تقديم تقارير فنية مفصلة واستراتيجيات الحماية وتحليل الأخطار وجداول الكميات، إلى جانب تقديم تقرير بمتطلبات السلامة في مرحلة الإنشاء، وتعبئة النماذج الثلاثة إلكترونيًا دون تعديل يدوي مع توثيق بيانات المكتب الهندسي.واشترط تقديم عقد إشراف مع مكتب معتمد قبل إصدار رخصة البناء، مع ربط النشاط بالرخصة، والاحتفاظ بنسخة من المخططات داخل المنشأة، كما يجب على المكتب الاستشاري حفظ نسخة إلكترونية منها، وفي حال تعديل المخططات، يجب إعادة رفعها بنفس الرقم بعد إضافة أو حذف أي عناصر.