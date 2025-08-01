شكرا لمتابعة خبر عن 9 دول عربية تترقب ظاهرة “كسوف القرن” في 2027 والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت جهات فلكية أن العالم سيشهد في 2 أغسطس 2027 ظاهرة نادرة توصف بـ”كسوف القرن”، حيث سيحدث كسوف كلي للشمس يستمر 6 دقائق و23 ثانية، وهو الأطول منذ عام 1991، وسيرى الكسوف جزئيًا في بعض المناطق مثل جنوب روسيا، بينما سيغطي شريط الظل الكامل مسافة تزيد عن 15 ألف كيلومتر وعرض نحو 260 كيلومترًا، مارًا بـ 11 دولة هي : إسبانيا، جبل طارق، المغرب، الجزائر، تونس، ليبيا، مصر، السودان، المملكة، اليمن، والصومال.

ويعزو علماء الفلك طول مدة هذا الكسوف إلى عوامل فلكية عدة، منها موقع الأرض بالنسبة للشمس، وموضع القمر بالنسبة للأرض، إضافة إلى مرور مسار الكسوف بالقرب من خط الاستواء حيث يتحرك ظل القمر ببطء.

وتحدث كسوفات الشمس بين مرتين وخمس مرات سنويًا، عندما يحجب القمر أشعة الشمس كليًا أو جزئيًا عن الأرض، ولا ترى هذه الظاهرة إلا من سطح الأرض، حيث يشدد الخبراء على ضرورة استخدام نظارات خاصة أو وسائل عرض غير مباشرة لمشاهدته، لتجنب الأضرار البالغة التي قد تلحق بالعين.

وتجدر الإشارة إلى أن روسيا شهدت في 1 أغسطس 2008 ما عرف بـ”الكسوف الروسي”، كما ستشهد كسوفًا كليًا آخر في 12 أغسطس 2026، إضافة إلى كسوف حلقي في 1 يونيو 2030، أما في العام الجاري، فتتوقع وكالة “ناسا” حدوث كسوف جزئي للشمس في 21 سبتمبر 2025، يمكن رؤيته في أفريقيا وأوروبا وجنوب آسيا .