تركي بن طلال يكشف رسالة واتساب بينه وولي العهد

الرياض - علي القحطاني - كشف أمير منطقة عسير، تركي بن طلال، عن محادثة واتساب خاصة جمعته بولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان ، بخصوص التصميم النهائي للمطار.

وتضمنت المحادثة، التي عُرضت على شاشة القاعة، إرسال ملف التصميم إلى ولي العهد، الذي علّق عليه بقوله: “فُوستر عظيم.. هذا مطار يليق بأبها”، في إشارة إلى جودة التصميم المعماري ورد الأمير تركي على الرسالة قائلًا: “نعتمده طال عمرك”، ليُعتمد بذلك التصميم المقترح.

وأثارت هذه المحادثة تفاعلًا كبيرًا، إذ رأى متابعون أنها تعكس التواصل المباشر والدعم اللامحدود من القيادة لمشاريع تطوير المناطق، وحرص ولي العهد على أن يكون مطار أبها الجديد واجهة حضارية تليق بالمنطقة وتواكب مستهدفات رؤية 2030.