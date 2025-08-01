شكرا لمتابعة خبر عن تعديل في اللائحة التنفيذية لنظام مهنة المحاسبة والمراجعة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أصدر وزير التجارة، الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، تعديلاً في اللائحة التنفيذية لنظام مهنة المحاسبة والمراجعة، بناءً على الصلاحيات الممنوحة له .

وجاء هذا التعديل استناداً إلى المادة (الثانية والعشرين) من نظام مهنة المحاسبة والمراجعة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/59) وتاريخ 27/7/1442هـ، وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (571) وتاريخ 5/8/1446هـ، المتضمن نقل اختصاص إصدار تراخيص مهنة المحاسبة والمراجعة إلى الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين بدلاً من وزارة التجارة، وكذلك بعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام مهنة المحاسبة والمراجعة، الصادرة بقرار وزير التجارة رقم (00658) وتاريخ 14/11/1442هـ.

وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة، يُقرر ما يلي: أولاً: تعديل الفقرتين (4) و(5) من المادة السادسة من اللائحة التنفيذية لنظام مهنة المحاسبة والمراجعة، الصادرة بقرار وزير التجارة رقم (00658) وتاريخ 1442/11/14هـ، لتكونا بالنص الآتي: 4- تنظر الهيئة في الطلب المستوفي لجميع البيانات والمرفقات، ويلتزم مقدم الطلب بسداد المقابل المالي للترخيص الذي يحدده المجلس. 5- تبت الهيئة في الطلب خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوم عمل.

وثانياً: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.