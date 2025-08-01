أخبار من السعودية.. الطقس في مكة.. "الأرصاد" يكشف عن هطول أمطار حتى هذا التوقيت

الطقس في مكة المكرمة

الدمام في الجمعة 1 أغسطس 2025 06:32 مساءً كتب شريف احمد - نبَّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار خفيفة اليوم على محافظة الجموم التابعة لمنطقة مكة المكرمة.ويصحب الحالة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية وصواعق رعدية.وبيَّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

كان توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الجمعة على مناطق المملكة، هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول.

وبين أن الحالة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة.



الطقس في المناطق السعودية

كما يبقى الطقس حارًا إلى شديد الحرارة على المنطقة الشرقية، في حين تؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء منها، تمتد إلى أجزاء من منطقتي الرياض ونجران.

كذلك على أجزاء من منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة، تصل إلى شبة انعدام في مدى الرؤية الأفقية على الطريق الساحلي الواصل إلى جازان.