أخبار من السعودية.. الفحص الدوري والتغيير ضرورة.. مختصون يحذرون من أعطال الإطار ”صيفًا“

الدمام في الجمعة 1 أغسطس 2025 06:32 مساءً كتب شريف احمد - أكد عدد من المختصين في مجال الإطارات وخدمة السيارات، ضرورة فحص الإطارات بانتظام، وتغييرها في حال انتهاء صلاحيتها أو ظهور علامات التلف، مثل التشققات والانتفاخات، والذي يأتي مع اشتداد درجات الحرارة خلال فصل الصيف، في ظل تزايد التحذيرات من خطورة إهمال فحص إطارات السيارات، لما لذلك من تأثير مباشر على السلامة المرورية.وأشار عبدالوهاب الميذان، صاحب سيارة خاصة بنقل الطلاب، إلى أهمية الاستعداد لموسم الصيف بفحص وتبديل الإطارات عند الحاجة، مؤكدًا أن الحرارة المرتفعة تُسرّع من تلف الإطارات.وقال: أقوم يوميًا بتوصيل الطلاب والطالبات، وأحرص على سلامتهم، لذلك أُبدل الإطارات سنويًا، وخاصة مع دخول فصل الصيف، لأن حرارة الأسفلت تؤثر مباشرة على جودة الإطار وتقلل من عمره الافتراضي.وأضاف: لا أنصح بالخروج في مشاوير طويلة دون التأكد من سلامة الإطارات، لأنها من أهم عناصر الأمان في السيارة.وتحدث مرتضى البصري، أحد السائقين، عن تجربته قائلًا: سمعت صوتًا غير طبيعي في الإطار مع اشتداد الحرارة، وحين توجهت إلى أحد المحلات تبيّن أن الشمس جعلت الإطار قاسيًا ومتهالكًا، بعد الفحص، أوصى الفني بتغييره فورًا، وبالفعل قمت بذلك، مما أشعرني براحة واطمئنان أثناء القيادة، ولذلك أنصح جميع أصحاب السيارات بأهمية الفحص للإطارات حفاظًا على سلامتهم.وأكد عبدالله الدوسري، زائر لمحلات الإطارات، أنه قام مؤخرًا بتغيير إطارات سيارته بعد أن لاحظ انتهاء تاريخها، وظهور علامات التآكل الواضحة، محذرًا من التهاون في فحص الإطارات، خصوصًا في الأجواء الحارة، بقوله: الكثيرون يهملون هذا الجانب، وهو ما قد يعرضهم لحوادث مفاجئة بسبب انفجار الإطار أثناء السير.من جهته، أوضح فريد اليافعي، صاحب محل للاطارات، المختص في مجال الإطارات، خطوات الفحص التي تبدأ بإدخال السيارة إلى الرافعة ومراجعة حالة الإطار والتأكد من صلاحيته.وأضاف: بعض الزبائن يفضلون إطارات خاصة للاستخدام داخل المدن، وآخرون يختارون ما يناسب الطرق الطويلة، فالأسعار متفاوتة وتبدأ من 40 ريالًا وقد تصل إلى 1000 ريال، حسب الحجم والعلامة التجارية.وأكد فيصل حسين، صاحب محل لبيع الإطارات، أن من أبرز علامات تلف الإطارات، التعرض الطويل لأشعة الشمس، أو تاريخ الإنتاج القديم، أو ظهور التشققات والتسلخات، أو صدور صوت غير طبيعي من الإطار.وقال: كل هذه العلامات تتطلب تغييرًا فوريًا لتجنب انفجار الإطارات، خاصة مع حرارة الصيف.وحذّر عمار السلام، مختص في الإطارات، من شراء الإطارات المستعملة، داعيًا الزبائن إلى فحص تاريخ الإنتاج والتأكد من سلامة الإطار عند الشراء، وقال: وجود انتفاخ أو تشققات في الإطار مؤشر خطير، ويجب تغييره فورًا حفاظًا على سلامة السائق والمركبة.