أخبار من السعودية.. الطائف تكثف جاهزية فرق الطوارئ تزامنًا مع الحالة المطرية بالمحافظة

الدمام في الجمعة 1 أغسطس 2025 06:32 مساءً كتب شريف احمد - رفعت أمانة الطائف جاهزيتها لمواجهة آثار الحالة المطرية المتوقعة على المحافظة، حيث جهزت فرق الطوارئ والأمطار والسيول، وأكملت برنامج نظافة قنوات التصريف والتأكد من كفاءتها، إضافة إلى تنظيف المناهل المؤدية إلى العبارات ضمن خطة الصيانة الوقائية. أهم الإجراءات والتدابير حيث وضعت الأمانة فرقًا مجهزة بالمعدات والآليات في حالة تأهب للتدخل وقت الحاجة، مع فرق أخرى لرصد تجمعات المياه والتعامل معها على الفور، وضمان تشغيل المضخات الخاصة بسحب المياه من الانفاق

كما نشرت الأمانة فرق العمل الميدانية في أنحاء المدينة، لضمان التعامل السريع مع السيول والتجمعات المائية، وإزالة أي شوائب من فتحات تصريف مياه الأمطار. واتخذت كافة التدابير اللازمة لاحتواء آثار أي أمطار محتملة.

التنسيق للتعامل مع مياه الأمطار ووضعت الأمانة أكثر من 100 معدة وآلية على أهبة الاستعداد لسحب وتصريف مياه الأمطار، تشمل معدات متنقلة، وصهاريج شفط، إضافة إلى تفعيل غرفة عمليات مركز الأزمات والمخاطر لمراقبة منسوب المياه وتصريفها، ومعالجة المواقع غير المخدومة بشبكات التصريف، مع تعزيز التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية بمخاطر الأمطار والسيول.

وخلال الفترة الماضية، أكملت الأمانة تنظيف الأودية وإزالة الشوائب من العبارات لضمان تدفق السيول بسلاسة.

كما قامت مؤخرًا بتشغيل عدد من مشاريع تصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول، لتوسيع شبكة التصريف وحماية النطاق السكاني من التجمعات المائية والمخاطر المصاحبة للأمطار الغزيرة.