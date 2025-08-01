أخبار من السعودية.. جازان.. إحباط تهريب 29 كجم من الحشيش المخدر 70 ألف قرص طبي

- 1/2
الدمام في الجمعة 1 أغسطس 2025 06:32 مساءً كتب شريف احمد - أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان تهريب (29) كلجم من مادة الحشيش المخدر، و(70,000) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
وقبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيم من الجنسية السورية ومواطن بمنطقة الرياض لترويجهما (12) كلجم من مادة الحشيش المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.
