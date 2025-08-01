أخبار من السعودية.. جازان.. إحباط تهريب 29 كجم من الحشيش المخدر 70 ألف قرص طبي

الإبلاغ عن المخالفات

الدمام في الجمعة 1 أغسطس 2025 06:32 مساءً كتب شريف احمد - أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان تهريب (29) كلجم من مادة الحشيش المخدر، و(70,000) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص. ‏وقبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيم من الجنسية السورية ومواطن بمنطقة الرياض لترويجهما (12) كلجم من مادة الحشيش المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني Email: [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة، دون أدنى مسؤولية على المبلغ.