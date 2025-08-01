شكرا لمتابعة خبر عن حارس أمن يؤمّ المصلين في مسجد الراجحي بصوتٍ يأسر القلوب .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - خطف حارس أمن الأضواء بعدما أمّ المصلين في أحد أروقة مسجد الراجحي، بصوت شجي وعذب لامس أعماق القلوب.

المقطع المتداول على منصات التواصل الاجتماعي أظهر الرجل وهو يتلو آيات من القرآن الكريم بخشوعٍ تام وإتقانٍ لافت، في لحظة تجلت فيها روحانية عالية جعلت الحاضرين والمشاهدين يتفاعلون بإعجاب وتأثر.

حالة من الإشادة والدهشة عمت رواد الإنترنت، الذين تداولوا المقطع على نطاق واسع، مؤكدين أن الأصوات الصادقة تصل دون تكلف، وتُحيي في النفس الطمأنينة التي لا توصف.