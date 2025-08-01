طيران ناس يدشن أولى رحلاته المباشرة من الرياض إلى موسكو.. صور

- 1/5
الرياض - علي القحطاني - احتفل طيران ناس صباح اليوم الجمعة بتدشين أولى رحلاته المباشرة بين الرياض وموسكو.
ويعد ذلك فصل جديد من الربط الجوي كأول طيران يشغل رحلات مجدولة ومباشرة بين المملكة وروسيا.
وتنطلق اليوم أول رحلة مباشرة للنواقل السعودية إلى روسيا، والتي سيشغلها طيران ناس.
وسيشغل طيران ناس ثلاث رحلات أسبوعيًا من مطار الملك خالد الدولي Ruh إلى مطار فونوكوفو VKO في موسكو.
وتمت جدولة هذه الرحلات خلال أيام الاثنين والأربعاء والجمعة، وسيكون الوصول إلى موسكو في تمام الساعة الثانية ظهرًا.