طيران ناس يدشن أولى رحلاته المباشرة من الرياض إلى موسكو.. صور

الرياض - علي القحطاني - ‏احتفل طيران ناس صباح اليوم الجمعة بتدشين أولى رحلاته المباشرة بين الرياض وموسكو.

‏ويعد ذلك فصل جديد من الربط الجوي كأول طيران يشغل رحلات مجدولة ومباشرة بين المملكة وروسيا.

‏وتنطلق اليوم أول رحلة مباشرة للنواقل إلى روسيا، والتي سيشغلها طيران ناس.

‏وسيشغل طيران ناس ثلاث رحلات أسبوعيًا من مطار الملك خالد الدولي Ruh إلى مطار فونوكوفو VKO في موسكو.

‏وتمت جدولة هذه الرحلات خلال أيام الاثنين والأربعاء والجمعة، وسيكون الوصول إلى موسكو في تمام الساعة الثانية ظهرًا.

