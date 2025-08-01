أخبار من السعودية.. منفذ البطحاء.. إحباط محاولتي تهريب أكثر من 817 ألف حبة محظورة

- 1/2
- 2/2
الدمام في الجمعة 1 أغسطس 2025 03:28 مساءً كتب شريف احمد - تمكّنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك "زاتكا" في منفذ البطحاء من إحباط محاولتي تهريب 817,733 حبة محظورة، عثُر عليها مخبأة في شاحنتين قادمتين إلى المملكة عبر المنفذ.
وأوضحت "زاتكا" أنه في المحاولة الأولى تمكّن المنفذ من إحباط محاولة تهريب 797,647 حبة من مادة الإمفيتامين المخدر (الكبتاجون) عُثر عليها مُخبأة بداخل تجويف الإطار الخلفي لإحدى الشاحنات، وفي المحاولة الثانية تمكّن المنفذ من إحباط محاولة تهريب 20,086 حبة محظورة، عُثر عليها مخبأة في أجزاء من الشاحنة القادمة إلى المملكة عبر المنفذ.
وأوضحت "زاتكا" أنه في المحاولة الأولى تمكّن المنفذ من إحباط محاولة تهريب 797,647 حبة من مادة الإمفيتامين المخدر (الكبتاجون) عُثر عليها مُخبأة بداخل تجويف الإطار الخلفي لإحدى الشاحنات، وفي المحاولة الثانية تمكّن المنفذ من إحباط محاولة تهريب 20,086 حبة محظورة، عُثر عليها مخبأة في أجزاء من الشاحنة القادمة إلى المملكة عبر المنفذ.
أخبار متعلقة
"الأرصاد": أمطار رعدية حتى الثلاثاء.. والشرقية في نطاق التأثير بدءًا من اليوم-عاجل
ورش مهنية تُعرّف المهندسين بـ 6 خدمات وتوجهات استراتيجية تدعم المهنة