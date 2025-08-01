أخبار من السعودية.. منفذ البطحاء.. إحباط محاولتي تهريب أكثر من 817 ألف حبة محظورة

أخبار متعلقة "الأرصاد": أمطار رعدية حتى الثلاثاء.. والشرقية في نطاق التأثير بدءًا من اليوم-عاجل ورش مهنية تُعرّف المهندسين بـ 6 خدمات وتوجهات استراتيجية تدعم المهنة

الدمام في الجمعة 1 أغسطس 2025 03:28 مساءً كتب شريف احمد - تمكّنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك "زاتكا" في منفذ البطحاء من إحباط محاولتي تهريب 817,733 حبة محظورة، عثُر عليها مخبأة في شاحنتين قادمتين إلى المملكة عبر المنفذ.وأوضحت "زاتكا" أنه في المحاولة الأولى تمكّن المنفذ من إحباط محاولة تهريب 797,647 حبة من مادة الإمفيتامين المخدر (الكبتاجون) عُثر عليها مُخبأة بداخل تجويف الإطار الخلفي لإحدى الشاحنات، وفي المحاولة الثانية تمكّن المنفذ من إحباط محاولة تهريب 20,086 حبة محظورة، عُثر عليها مخبأة في أجزاء من الشاحنة القادمة إلى المملكة عبر المنفذ.وأكّدت الهيئة أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، وتقف بالمرصاد أمام محاولات أرباب التهريب، وذلك تحقيقًا لأبرز ركائز إستراتيجيتها المتمثلة في تعزيز أمن وحماية المجتمع بالحد من محاولات تهريب مثل هذه الآفات وغيرها من الممنوعات.ودعت "زاتكا" الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني من خلال التواصل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910)، أو عبر البريد الإلكتروني (Email:[email protected]) والرقم الدولي (009661910)، حيث تقوم الهيئة من خلال هذه القنوات باستقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب، ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد وذلك بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.