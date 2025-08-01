أخبار من السعودية.. "الأرصاد": أمطار رعدية حتى الثلاثاء.. والشرقية في نطاق التأثير بدءًا من اليوم-عاجل

اتساع الحالة المطرية

الأمطار في نجران وجازان

أمطار غزيرة إلى متوسطة في عسير والباحة

منطقتي مكة والمدينة

الأجواء في الرياض

الدمام في الجمعة 1 أغسطس 2025 03:28 مساءً كتب شريف احمد - أكد المركز الوطني للأرصاد استمرار تأثر معظم مناطق المملكة بحالة جوية رعدية واسعة النطاق تشمل هطول أمطار متفاوتة الشدة، تمتد من اليوم الجمعة وحتى يوم الثلاثاء القادم، مشيرًا إلى دخول المنطقة الشرقية ضمن نطاق التأثير، ولا سيما محافظتي العديد والأحساء في صحراء الربع الخالي، حيث يُتوقع أن تشهد أمطارًا خفيفة خلال اليوم الجمعة وغدا السبت.وأوضح المركز في تقريره الإلحاقي أن الحالة المطرية مستمرة على مدى خمسة أيام، مع اتساع رقعتها الجغرافية لتشمل المناطق الجنوبية والغربية والوسطى، مع رصد فرص لهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة، تصل في بعض المواقع إلى غزيرة جدًا، ما قد يؤدي إلى جريان السيول وارتفاع منسوب المياه، خصوصًا في المواقع الجبلية والمنحدرات والأوديةوبيّن المركز أن منطقة نجران ستشهد خلال الفترة من 1 الى 3 أغسطس هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على محافظات حبونا وبدر الجنوب وثار، فيما تُسجل مدينة نجران ومحافظة شرورة أمطارًا خفيفة إلى متوسطة خلال نفس الفترةوأشار إلى أن منطقة جازان ستتأثر بشكل لافت، حيث يُتوقع أن تشهد محافظات الريث، هروب، الدائر، فيفاء، العارضة، والحرث أمطارًا غزيرة تستمر حتى 5 اغسطس مع اشتداد في الغزارة يومي الجمعة والسبت. كما تشمل الأمطار المتوسطة إلى الغزيرة عددًا من المدن الساحلية والداخلية مثل جازان وصامطة وأحد المسارحة وأبو عريش وصبيا وبيش والدرب والطوال، فيما تُسجل فرسان أمطارًا خفيفة إلى متوسطة خلال ذات المدةوبيّن التقرير أن منطقة عسير ستشهد حالة جوية نشطة، إذ يتوقع أن تهطل أمطار غزيرة على محافظات أبها، خميس مشيط، أحد رفيدة، سراة عبيدة، الحرجة، ظهران الجنوب، طريب، النماص، تنومة، وبلقرن من 1 الى 5 اغسطس وتشتد غزارتها يومي الجمعة والسبت. كما يُتوقع أن تشهد بلّسمر ومحايل عسير ورجال ألمع والمجاردة أمطارًا متوسطة إلى غزيرة من اليوم الجمعة حتى الأحد، الموافق 3 أغسطس وتمتد الأمطار الخفيفة إلى المتوسطة لتشمل محافظة البرك طوال ذات الفترةوفي منطقة الباحة، أوضح المركز أن جميع محافظاتها، ومنها الباحة، بلجرشي، المندق، قلوة، بني حسن، القرى، المخواة، الحجرة، غامد الزناد، والعقيق، ستتأثر بهطولات متوسطة إلى غزيرة من 1 الى 5 أغسطس وتشتد اليوم الجمعة وغدا السبتكما بيّن أن منطقة مكة المكرمة ستكون ضمن نطاق الحالة، حيث يُتوقع هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على محافظات الطائف، ميسان، أضم، والعرضيات طوال الفترة ذاتها. فيما تسجل محافظات المويه، تربة، الخرمة، رنية، الليث، والقنفذة أمطارًا خفيفة إلى متوسطة. وتُسجل العاصمة المقدسة ومحافظتا الجموم وبحرة أمطارًا خفيفة إلى متوسطة خلال الفترة من السبت إلى الاثنين، من 2 الى 4اغسطس.ونوّه التقرير إلى أن منطقة المدينة المنورة ستشهد أمطارًا خفيفة إلى متوسطة على محافظات المهد، وادي الفرع، العيص، والحناكية من السبت حتى الثلاثاء، من 3 الى 5 اغسطسوفي المنطقة الشرقية، أكد المركز دخول محافظتي العديد والأحساء في صحراء الربع الخالي ضمن نطاق الحالة، مشيرًا إلى توقعات بهطول أمطار خفيفة اليوم الجمعة وغدا السبت .وفيما يتعلق بمنطقة الرياض، أوضح التقرير أن محافظتي السليل ووادي الدواسر ستشهدان أمطارًا خفيفة يومي الجمعة والسبت، فيما تمتد الحالة إلى عفيف، الدوادمي، والقويعية يومي السبت والأحد، كما تشمل الأمطار الخفيفة محافظتي حوطة بني تميم والأفلاج يوم السبت .ونوّه المركز الوطني للأرصاد إلى أن المؤشرات الحالية تؤكد استمرار الحالة المطرية حتى نهاية الأسبوع المقبل، مؤكدًا أنه سيصدر تقارير استباقية محدثة وفق مستجدات الحالة الجوية، داعيًا الجميع إلى متابعة نشراته عبر القنوات الرسمية، وتوخي الحذر، وتجنّب عبور الأودية ومواقع تجمع المياه، حرصًا على السلامة العامة