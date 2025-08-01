أخبار من السعودية.. "الأرصاد": أمطار غزيرة تهطل على عدة مناطق بالمملكة

أمطار على نجران

رياح وأتربة على محافظة شرورة

الدمام في الجمعة 1 أغسطس 2025 03:28 مساءً كتب شريف احمد - أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم الجمعة، تنبيهًا -إنذار أحمر- من هطول أمطار غزيرة على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة تشمل الليث (مركز بني يزيد)، وأضم، وميسان، يصحبها رياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.وبيّن المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة العاشرة مساءً.ونبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار خفيفة مصحوبة برياح نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية على مدينة نجران، ومحافظة خباش.وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الثامنة مساءً.كما نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من أتربة مثارة على محافظة شرورة، تشمل تأثيراتها المصاحبة رياحًا نشطة، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية لمسافة تتراوح من (1 - 3) كلم.وبيّن أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الثامنة مساءً.