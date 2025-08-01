أخبار من السعودية.. مبادرة بيئية تخدم آلاف المصلين على طريق الهجرة السريع

شراكة فاعلة

الدمام في الجمعة 1 أغسطس 2025 03:28 مساءً كتب شريف احمد - نفّذ مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة خليص، بالتعاون مع فريق من المتطوعين، مبادرة نوعية استهدفت التنظيف الشامل لجامع منسوبي الوزارة، والذي يمثل محطة حيوية لآلاف المصلين والمعتمرين والمسافرين على طريق الهجرة الرابط بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، ما يعكس تأثيرًا مباشرًا وإيجابيًا على تجربة مستخدمي هذا المرفق الهام.وأوضح المكتب أن هذه الحملة تأتي في سياق جهوده لتعزيز الوعي البيئي وترسيخ ثقافة المسؤولية المجتمعية، مشيرًا إلى أن الحفاظ على نظافة الجامع ومحيطه يسهم بشكل فاعل في تحسين المشهد الحضري ويضمن توفير بيئة صحية ومريحة لزواره.وشملت أعمال التنظيف فناء المسجد والمناطق المحيطة به، حيث تم إزالة كافة النفايات والمخلفات لتقديم صورة لائقة بالمرفق وموقعه الاستراتيجي.وأكدت الجهة المنفذة أن مثل هذه المبادرات تجسد نموذجًا ناجحًا للشراكة الفاعلة بين القطاعات الحكومية وأفراد المجتمع، بما يغرس قيم التطوع والانتماء الوطني، ويحد من مظاهر التلوث البصري في المواقع ذات الإقبال العالي.وأشارت إلى أن هذه الخطوة تعد جزءًا من سلسلة برامج ومبادرات ينفذها مكتب خليص بشكل مستمر.وتنسجم هذه الجهود مع الأهداف الاستراتيجية لوزارة البيئة والمياه والزراعة الرامية إلى تحقيق الاستدامة البيئية، كما تتماشى بشكل مباشر مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في رفع مستوى جودة الحياة وحماية البيئة وتعزيز دور القطاع غير الربحي في التنمية المجتمعية.