شكرا لمتابعة خبر عن سفارة المملكة بالقاهرة تُنسق لإخلاء طبي عاجل لمواطن إلى المملكة.. صور والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - في إطار حرص القيادة على رعاية مواطنيها وتقديم أفضل سبل الدعم والرعاية الصحية لهم، نسقت سفارة المملكة في جمهورية مصر العربية، بالتعاون مع الجهات المعنية المصرية، عملية إخلاء طبي جوي لمواطن سعودي من مطار القاهرة الدولي.

وجرى نقل المواطن الذي كانت حالته الصحية حرجة، على متن طائرة إخلاء طبي تابعة للخدمات الصحية بوزارة الدفاع، لاستكمال علاجه في مستشفيات المملكة، حيث وفرت الجهات المختصة جميع التسهيلات لضمان نقله بشكل عاجل وآمن.

ويأتي هذا الإجراء تجسيدًا لاهتمام القيادة السعودية المستمر بأبناء الوطن في الخارج، وحرصها الدائم على توفير الرعاية الطبية اللازمة لهم في جميع الظروف.