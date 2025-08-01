عاجل: وزارة التعليم السعودية تفاجئ المدارس الخاصة ب 3 قرارات جديدة سيتم تطبيقها خلال العام الدراسي الجديد 1447

بالتزامن مع اقتراب موعد بداية العام الدراسي الجديد 1447في السعودية، اطلقت وزارة التعليم بالتعاون مع هئية العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" مبادرة إيجار المرافق التعليمية والرياضية المتاحة داخل المدارس الخاصة خارج أوقات الدوام الدراسي.

التعليم السعودي يفاجئ المدارس الخاصة ب 3 قرارات جديدة سيتم تطبيقها خلال العام الدراسي الجديد

تهدف المبادرة إلى رفع العائد المالي في مدارس التعليم الخاص وتسهيل الوصول للمرافق التعليمية لشريحة أكبر من المستفيدين ورفع جودة المرافق وتعزيز استدامتها وربط العرض والطلب بين المدارس ومنصات التسويق وأتمتة عمليات التأجير والإدارة.

وبينت الوزارة أن المرافق التي يمكن الاستفادة منها هي الملاعب والصالات الرياضية والساحات الخارجية والمسابح والفصول الدراسية والمعامل والمقاصف والمكتبات والمسارح وقاعات الاجتماعات، مشيرة إلى أن الأنشطة التي يمكن تنفيذها تتمثل في الأنشطة التعليمية والرياضية والثقافية وأنشطة التغذية والصحة والأنشطة الترفيهية.