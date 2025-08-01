اخبار السعوديه

اليوم - الدمام 0 تبليغ

أخبار من السعودية.. شملت 425 تحقيقًا.. نزاهة تباشر عددًا من القضايا الجنائية والإدارية خلال شهر يوليو

الدمام في الجمعة 1 أغسطس 2025 01:38 مساءً كتب شريف احمد - باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عددًا من القضايا الجنائية والإدارية خلال شهر يوليو 2025، إذ نفذت 2354 جولة رقابية، و425 تحقيق، وتم إيقاف 142 فردًا، منهم من أُطلق سراحه بالكفالة الضامنة.

أبرز الجهات المشمولة

وكان أبرز الجهات وزارات (الداخلية، الدفاع، الحرس الوطني، العدل، البلديات والإسكان، التعليم، الصحة، الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية) وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
وشملت الجرائم: الرشوة، استغلال النفوذ الوظيفي.
