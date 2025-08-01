شكرا لمتابعة خبر عن جامعة طيبة تُكرم الكفاءات الصحية والتعليمية بألقاب مهنية وإكلينيكية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت جامعة طيبة عن إتاحة الفرصة للكوادر المتميزة من المهنيين في المجالات الصحية وغيرها من التخصصات للحصول على الألقاب المهنية والإكلينيكية، ضمن مسارات معتمدة تشمل: “محاضر مهني”، و”أستاذ مساعد مهني”، و”أستاذ إكلينيكي”، و”مشارك إكلينيكي”، وغيرها، وذلك في إطار سعي الجامعة إلى الاعتراف المؤسسي بكفاءاتهم، وتعزيز حضورهم في مجالات التعليم والتدريب والممارسة الصحية داخل الجامعة وخارجها.

وحددت الجامعة عددًا من المعايير للحصول على هذه الألقاب، من أبرزها: المؤهل الأكاديمي، والخبرة المهنية أو الأكاديمية، والتسجيل المهني في الهيئات المختصة، إلى جانب الأداء السابق في مجالات التدريب، أو البحث العلمي، أو الإسهام في أنشطة الجامعة.

وينال الحاصلون على اللقب على عدد من المزايا، من أبرزها: الوصول إلى المصادر الإلكترونية لمكتبة الجامعة، وحضور الدورات وورش العمل التي تنظمها الجامعة مجانًا أو بأسعار رمزية، إلى جانب إمكانية إضافة الانتماء الأكاديمي إلى جامعة طيبة عند النشر العلمي خلال فترة اللقب.

يُذكر أن اللقب يُمنح لمدة سنة ميلادية قابلة للتجديد وفقًا للشروط والمعايير المحددة، ودعت الجامعة المهتمين إلى زيارة البوابة الإلكترونية للاطلاع على آلية منح الألقاب ومتطلباتها.