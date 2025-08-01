اخبار السعوديه

أخبار من السعودية.. القيادة تهنئ رئيس جمهورية بنين بذكرى استقلال بلاده

0 نشر
واس - جدة 0 تبليغ

  • أخبار من السعودية.. القيادة تهنئ رئيس جمهورية بنين بذكرى استقلال بلاده 1/3
  • أخبار من السعودية.. القيادة تهنئ رئيس جمهورية بنين بذكرى استقلال بلاده 2/3
  • أخبار من السعودية.. القيادة تهنئ رئيس جمهورية بنين بذكرى استقلال بلاده 3/3

الدمام في الجمعة 1 أغسطس 2025 12:28 مساءً كتب شريف احمد - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس باتريس تالون، رئيس جمهورية بنين، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية بنين الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

تهنئة ولي العهد

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس باتريس تالون، رئيس جمهورية بنين، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

أخبار متعلقة

 

القيادة تهنئ رئيسة الاتحاد السويسري بذكرى اليوم الوطني لبلادها
وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية بنين الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.
الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا