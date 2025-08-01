أخبار من السعودية.. "الأرصاد": أمطار غزيرة ومتوسطة على منطقتي الباحة وجازان

أخبار متعلقة القيادة تهنئ رئيسة الاتحاد السويسري بذكرى اليوم الوطني لبلادها حالة الطقس.. أمطار متفاوتة الغزارة مصحوبة برياح مثيرة للأتربة

أمطار غزيرة على جازان

الدمام في الجمعة 1 أغسطس 2025 12:28 مساءً كتب شريف احمد - أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الجمعة، تنبيهًا من هطول أمطار غزيرة على منطقة الباحة، مصحوبة برياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وجريان للسيول، وتساقط البرد، وصواعق رعدية، على مدينة الباحة، ومحافظات القرى، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، والعقيق، والأجزاء المجاورة لها.وفي السياق ذاته نبّه المركز من هطول أمطار متوسطة على منطقة الباحة تشمل تأثيراتها المصاحبة رياحًا شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وجريان للسيول، وتساقط البرد، وصواعق رعدية، على محافظات القطاع التهامي المخواة، وقلوة، والحجرة، وغامد الزناد، والأجزاء المجاورة لها.وبين المركز أن التنبيهين يستمران -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة 8 مساءً. ‏ونّبه المركز الوطني للأرصاد اليوم من هطول أمطار غزيرة إلى متوسطة على منطقة جازان، يصاحبها رياح نشطة وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد وجريان السيول، وصواعق رعدية، على محافظات بيش، والدرب، والفطيحة، وصبيا، وأبو عريش، وأحد المسارحة، والطوال، وصبيا، وصامطة، وضمد، والحرث، والداير، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة. ‏وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة 10 مساءً.