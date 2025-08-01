أخبار من السعودية.. القيادة تهنئ رئيسة الاتحاد السويسري بذكرى اليوم الوطني لبلادها

- 1/3
- 2/3
- 3/3
الدمام في الجمعة 1 أغسطس 2025 12:28 مساءً كتب شريف احمد - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة السيدة كارين كلير - سوتر، رئيسة الاتحاد السويسري، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها.
وأعرب الملك المفدى عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامتها، ولحكومة وشعب الاتحاد السويسري الصديق اطراد التقدم والازدهار.
وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامتها، ولحكومة وشعب الاتحاد السويسري الصديق المزيد من التقدم والازدهار.
وأعرب الملك المفدى عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامتها، ولحكومة وشعب الاتحاد السويسري الصديق اطراد التقدم والازدهار.
تهنئة ولي العهدوبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة السيدة كارين كلير - سوتر، رئيسة الاتحاد السويسري، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها.
أخبار متعلقة