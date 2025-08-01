شكرا لمتابعة خبر عن الشثري : المرأة لا يتوجب عليها الحداد إذا لم تعلم بوفاة زوجها إلا بعد سنة.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف الشيخ سعد بن ناصر الشثري، عضو هيئة كبار العلماء، عن موعد حداد المرأة على زوجها إن كان مفقودا منذ سنة.

وقال الشثري أن الله عز وجل أمر المرأة الذي توفي زوجها بأن تتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا، وذلك بحسب ما ذكره في برنامج “يستفتونك” المذاع على قناة الرسالة.

وأضاف أن هذا الأمر ينطبق على المرأة التي يكون زوجها في غيبوبة أو مسجونا أو مسافرا أو مريضا، مضيفا أن العدة تبدأ من الوفاة وعلى المرأة أن تجتنب الزينة والطيب بالإضافة لعدم الخروج لغير حاجة.

ولفت إلى أنه في حال عدم علم المرأة بوفاة زوجها إلا بعد مدة الحداد والعدة فأنه عدتها في هذه الحالة قد انتهت لأن العدة مرتبطة بوفاة الزوج وليس بتاريخ علم المرأة بوفاته.

وأكد أن المرأة إذا لم تعلم بوفاة زوجها إلا بعد سنة فأن عدتها قد انتهت ولا يلزمها حداد جديد.