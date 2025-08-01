تابع الان خبر برنامج جودة الحياة 2024.. قفزات نوعية تنعكس على الإنسان والمكان حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد -

شهد عام 2024 تقدمًا ملحوظًا في مسيرة برنامج “جودة الحياة”، أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، حيث سجلت المملكة إنجازات استثنائية في ستة قطاعات رئيسية، انعكست على تحسين مستوى المعيشة، وتعزيز البنية التحتية للمدن، وتوسيع خيارات المواطنين في مجالات الثقافة والترفيه والرياضة والمجتمع.

نتائج لافتة في مؤشرات الأداء وتحقيق المستهدفات

وفقًا للتقرير السنوي الذي صدر بعنوان “حياة رفيعة لكل إنسان”، فقد بلغ عدد مؤشرات الأداء التي حققت نسبة إنجاز 100% نحو 7 مؤشرات، بينما تجاوزت 23 مؤشرًا أهدافها المخططة، من أصل 42 مؤشرًا رئيسيًا. وأكد التقرير وجود فرص واعدة للتطوير في بقية المؤشرات خلال السنوات القادمة.

خالد البكر: الإنسان محور البرنامج وغايتُه

صرّح الرئيس التنفيذي لبرنامج جودة الحياة، خالد بن عبدالله البكر، أن البرنامج يُركّز على الإنسان باعتباره جوهر التنمية ومحورها، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تتجاوز التأسيس نحو التمكين والاستدامة. وأوضح أن العمل يتكامل مع مختلف الجهات لتحقيق تطلعات رؤية 2030، نحو مدن سعودية أكثر جاذبية ومرونة واستعدادًا للاستثمار والمواهب.

قطاع الثقافة: فعاليات قياسية وفرص وظيفية ضخمة

شهد قطاع الثقافة تنظيم 3327 فعالية خلال العام، أسهمت في توظيف أكثر من 234 ألف شخص في الصناعات الإبداعية. وتُعد هذه الأرقام دلالة واضحة على توسّع القطاع ودوره في تحفيز الاقتصاد الثقافي وتعزيز الهوية الوطنية.

السعودية وجهة سياحية عالمية بأكثر من 115 مليون زائر

في مجال السياحة، استقطبت المملكة أكثر من 115.9 مليون سائح، مما عزز مساهمة القطاع بنسبة 4.4% في الناتج المحلي، ورفع من مكانتها كوجهة رائدة عالميًا. ويُعزى هذا التوسع إلى البنية التحتية الحديثة، والخدمات المتكاملة، وتنوع التجارب السياحية.

التصميم الحضري والخدمات البلدية يشهدان تطورًا واضحًا

شهد قطاع التخطيط الحضري إنجازات كبيرة، من أبرزها إنشاء 149 حديقة جديدة في الأحياء السكنية، وارتفاع مستوى رضا السكان عن الخدمات البلدية إلى 81%، ما يؤكد التحول النوعي في الخدمات الحضرية وجودتها.

قطاع الترفيه يواصل النمو بـ739 موقعًا و40 فعالية عالمية

في عام 2024، تم افتتاح 739 موقعًا ترفيهيًا جديدًا، وتنظيم 40 فعالية عالمية فريدة، مما يعكس تنامي إقبال المواطنين والمقيمين على الأنشطة الترفيهية التي أصبحت جزءًا من نمط الحياة اليومي.

الرياضة والهوايات: تمكين الشباب وتعزيز المشاركة المجتمعية

سجّل القطاع الرياضي ارتفاع نسبة ممارسة النشاط البدني بين البالغين إلى 58.5%، مع اكتشاف 1100 موهبة رياضية جديدة. كما شهد قطاع الهوايات تأسيس 1832 نادي هواة، ما يعكس دعم المملكة لتنمية الهوايات باعتبارها أحد مقومات جودة الحياة.

الأمن الرقمي وثقة المجتمع في تصاعد مستمر

ارتفعت ثقة المجتمع في الخدمات الأمنية إلى 99.58%، مدعومة بالتحول الرقمي، واستخدام التقنيات الحديثة، وتحسين استجابة الجهات الأمنية، بما يعزز الإحساس بالأمان في مختلف مناطق المملكة.

أثر اقتصادي ملموس: 74.5 مليار ريال مساهمة مباشرة

ساهم برنامج جودة الحياة في رفع مساهمة القطاعات المستهدفة إلى 74.5 مليار ريال في الناتج المحلي، بنسبة إنجاز وصلت إلى 102%، مع تحقيق إيرادات غير نفطية بقيمة 17.8 مليار ريال، بزيادة تقارب الضعف عن المستهدف، إلى جانب استثمارات غير حكومية بلغت 21.6 مليار ريال.

فرص عمل جديدة تتجاوز 368 ألف وظيفة

وفّر البرنامج ما يزيد على 368.9 ألف فرصة عمل جديدة، بنسبة إنجاز قاربت 93%، ما يبرز دوره في دفع عجلة التوظيف والتنمية الاقتصادية، خاصة في القطاعات الثقافية والترفيهية والرياضية.

المرحلة المقبلة: شراكات أوسع وتحقيق تكامل تنموي

يستعد البرنامج للمرحلة القادمة من رؤية 2030 عبر توسيع الشراكات مع الجهات التنفيذية، وتحفيز القطاع الخاص، وتعزيز الابتكار في تقديم الخدمات، لضمان تحقيق الأثر المستدام في حياة المواطنين والمقيمين.

متاح للجمهور

النسخة الكاملة من التقرير السنوي لبرنامج جودة الحياة لعام 2024 متاحة عبر الموقع الرسمي لرؤية المملكة 2030، في صفحة برنامج جودة الحياة.