فتاة لبنانية تتحدى صديقاتها السعوديات في اختبار اللهجة السعودية .. فيديو

الرياض - علي القحطاني - شاركت فتاة لبنانية مقطع فيديو طريفًا من داخل السيارة، ظهرت فيه وهي تدخل في تحدٍّ مع صديقاتها السعوديات، في اختبار اللغة .

وخلال الفيديو، تبادلت الفتاة مع صديقاتها كلمات شائعة باللهجة السعودية و إيجاد مرادفات باللغة اللبنانية ، مثل كلمة “كفو” التي قالت إن مرادفها “برافو”، وكلمة “بنادورة” مقابل “طماطم”، و”اتجروش” التي فسرتها بـ”اتوتر”، إضافة إلى “جنينة” التي تعني “حديقة”.

ولاقى الفيديو تفاعلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث أبدى كثيرون إعجابهم بخفة دم الفتاة وروح الدعابة التي اتسم بها التحدي.