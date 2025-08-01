أخبار من السعودية.. حالة الطقس.. أمطار متفاوتة الغزارة مصحوبة برياح مثيرة للأتربة

الدمام في الجمعة 1 أغسطس 2025 06:29 صباحاً كتب شريف احمد - يتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الجمعة على مناطق المملكة، هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة.

كما يبقى الطقس حارًا إلى شديد الحرارة على المنطقة الشرقية، في حين تؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء منها، تمتد إلى أجزاء من منطقتي الرياض ونجران.

كذلك على أجزاء من منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة، تصل إلى شبة انعدام في مدى الرؤية الأفقية على الطريق الساحلي الواصل إلى جازان.

البحر الأحمر

الرياح السطحية: شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 12-40 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وشمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-50 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.

ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزأين الشمالي والأوسط، ومن متر ونصف إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي.

حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج على الجزء الجنوبي.



الخليج العربي

الرياح السطحية: شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وشرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.

ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر ونصف.

حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج.

طقس المنطقة الشرقية

نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس من موجة حارة وأمطار خفيفة وأتربة مثارة ورياح نشطة على المنطقة الشرقية اليوم الجمعة.تبدأ الموجة الحارة الساعة 11 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 5 مساء.يشمل التنبيه: الجبيل والخبر والدمام والقطيف ورأس تنورة والعديد وذعبلوتن والأحساء وبقيق والخفجي والنعيرية وحفر الباطن وقرية العليا.وتتمثل التأثيرات المصاحبة في ارتفاع درجات الحرارة من (47 – 48) درجة مئوية.ويُتوقع أن تشهد العبيلة والعديد وذعبلوتن أمطارًا خفيفة، من الساعة 1 بعد الظهر حتى 9 مساء، مع رياح نشطة، وتدنيمدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.وتشهد الخفجي والنعيرية وقرية العليا والأحساء والعديد وبقيق وذعبلوتن أتربة مثارة، تبدأ الساعة 9 صباحًا، تستمر حتى الساعة 8 مساء.ويصاحب الأتربة رياح نشطة، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 – 3) كيلومترات.ونبه "الأرصاد" من رياح نشطة على الجبيل والخبر والدمام والقطيف ورأس تنورة.تبدأ الظاهرة الساعة 9 صباحًا وتستمر حتى الساعة 8 مساء.وتتمثل التأثيرات المصاحبة في تدني مدى الرؤية الأفقية، ورياح تصل سرعتها إلى (40 – 49) كيلومترًا/ساعة.