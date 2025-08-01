شكرا لمتابعة خبر عن مجلس عربي على الرمال يحيي التراث بلمسات حديثة.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - برز تصميم مجلس عربي فريد يجمع بين التراث الصحراوي واللمسات العصرية، حيث يظهر الضيوف جالسين على الرمل في أجواء بسيطة وأنيقة في آن واحد.

وقد حظي هذا التصميم بتفاعل واسع من المتابعين الذين أشادوا بقدرته على الجمع بين الأصالة والحداثة، معتبرين أن الجلوس على الرمل يعكس ارتباطًا وثيقًا بالبيئة والثقافة القديمة .

ويتميز المجلس بتنسيقه المميز الذي يجمع الأثاث التقليدي المريح على الرمال الناعمة.