أخبار من السعودية.. 3 طوابع تذكارية.. "سبل" تحتفي ببرنامج جودة الحياة

واس - الرياض 0 تبليغ

الدمام في الجمعة 1 أغسطس 2025 03:29 صباحاً كتب شريف احمد - أصدرت مؤسسة البريد السعودي "سبل"، بالتعاون مع مركز برنامج جودة الحياة، 3 طوابع تذكارية من فئة 3 ريالات، احتفاءً ببرنامج جودة الحياة - أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 -.
ويُعد البرنامج الذي أُطلق في عام 2018 ضمن مسار التحول الوطني أحد الممكنات الرئيسة لتحسين نمط حياة الفرد والأسرة، من خلال تهيئة البيئة الداعمة واستحداث خيارات نوعية تُعزّز مشاركة المواطنين والمقيمين والزوار في الأنشطة الثقافية، والترفيهية، والرياضية، والسياحية، بما يُسهم في تعزيز جودة الحياة، وتوليد فرص العمل، وتنويع النشاط الاقتصادي، ورفع تنافسية المدن ضمن مؤشرات أفضل مدن العالم.

الطوابع البريدية التي تصدرها مؤسسة البريد السعودي "سبل" تواكب أبرز الأحداث الوطنية ومنها المناسبات الدينية والثقافية والفنية والرياضية وغيرها.
وكذلك أهم المناسبات الدولية، إذ تصدر الطوابع البريدية والتذكارية، ليحاكي كل طابع منها حدثًا مهمًا، أو لتخليدِ مشهد بارز في التاريخ السعودي، ما يجعلها خيارًا مثاليًا لهواة جمع الطوابع في أنحاء العالم.
