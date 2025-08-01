اخر تسريبات المواصفات الجبارة لجوال "آيفون 18 iPhone" القابل للطي وسعره في السعودية و دول الخليج

تستعد شركة "آبل" دخول سوق الهواتف القابلة للطي بنقله نوعية في إطلاق أول جهاز من هذا النوع في سبتمبر 2026، ضمن سلسلة هواتف "آيفون 18 iPhone" ، وفقًا لتقرير صادر عن مؤسسة جي بي مورغان الأمريكية بمواصفات جباره وأسعار متناوله في اليد للملكة العربية السعودية ودول الخليج.

المواصفات المتوقعة لجوال "آيفون 18 iPhone" القابل للطي

من المتوقع أن يتميز الآيفون القابل للطي بشاشة داخلية قياس 7.8 إنشات تُطوى على شكل كتاب من دون ظهور واضح لخط الطي، إلى جانب شاشة خارجية بقياس 5.5 إنشات.

وسيزوَّد الهاتف بهيكل مصنوع من التيتانيوم، ومفصل متين بتقنية "Liquid Metal"، وكاميرتين خلفيتين، ومستشعر بصمة Touch ID عوضاً عن تقنية التعرف إلى الوجه Face ID، ما يمثل عودة لاستخدام البصمة في هواتف آبل الرائدة.

الاسعار المتوقعة لأول آيفون قابل للطي في السعودية ودول الخليج

توقعت المؤسسة أن يبدأ سعر الهاتف من 2000 دولار، ما يعادل مبلغ 7600 ريال سعودي وكذلك مبلغ 7600 ريال قطري و 7500 درهم إماراتي.

يشار إلى أن كل هذه المعلومات مجرد تسريبات، وقد تختلف المواصفات والسعر الفعلي عند الإعلان عن الهاتف.