موعد بدء العام الدراسي الجديد 2026 للجامعات والمدارس الحكومية والرسمية بالتاريخ الرسمي

عدن - ياسمين عبدالعظيم - موعد بدء العام الدراسي الجديد للجامعات والمدارس الحكومية يُحدد رسميًا، حيث إنه مع قرب انتهاء إجازة الصيف يهتم أولياء الأمور والطلاب بمعرفة مواعيد انطلاق الدراسة في العام الدراسي المُقبل 2025/ 2026م، مع وجود استفسارات بشأن خريطة الترم الأول والشروط الخاصة بتحويل الطلبة للمدارس الدولية؛ لهذا من خلال موقع الخليج 365 سوف نوضح التفاصيل.

موعد بدء العام الدراسي الجديد للجامعات والمدارس الحكومية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر عن موعد بدء الدراسة للعام القادم 2025/ 2026م بشكل رسمي يوم 7 سبتمبر المُقبل في جميع المدارس الحكومية والرسمية والجامعات، وهذا حسب القرار الذي صدر عقب اجتماع جمع مجلس إدارة جمعية المدارس الدولية لمناقشة الاستعدادات الخاصة بالعام الدراسي الجديد وآليات تنفيذ المناهج التعليمية.

ينطبق هذا الموعد على أغلب المدارس الدولية التي تعمل تحت إشراف وزارة التربية والتعليم، مع تحتفظ بعض المدارس التي تعتمد مناهج أجنبية مثل (النظام الأمريكي أو البريطاني) بحق بدء الدراسة قبل هذا التاريخ بمدة قصيرة، وهذا عقب الحصول على التصاريح المطلوبة من الوزارة.

الجدول الزمني للدراسة في المدارس الحكومية

أشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مصر إلى الجدول الزمني الخاص بالعام الدراسي المُقبل 2025/ 2026 م، وهي جاءت على النحو التالي:

بدء الدراسة في المدارس: السبت 20 سبتمبر 2025 م.

بداية الفصل الدراسي الأول: 20 سبتمبر 2025 م.

انطلاق امتحانات صفوف النقل للفصل الأول: السبت 10 يناير 2026 م.

بداية امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الأول: السبت 17 يناير 2026 م.

انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول: 22 يناير 2026 م.

بدء إجازة نصف العام: السبت 24 يناير 2026 م وتستمر لمدة أسبوعين.

نهاية إجازة منتصف العام: الخميس 5 فبراير 2026 م.

بداية الفصل الدراسي الثاني: السبت 7 فبراير 2026 م.

بدء امتحانات النقل للترم الثاني: السبت 16 مايو 2026 م.

امتحانات الشهادة الإعدادية للترم الثاني: السبت 4 يونيو 2026 م.

امتحانات الدبلومات الفنية: الأحد 31 مايو 2026 م.

بداية امتحانات الثانوية العامة: السبت 20 يونيو 2026 م.

نهاية العام الدراسي: الخميس 11 يونيو 2026 م.

تستعد الأسر والطلاب بدء العام الدراسي الجديد من الناحية النفسية أو الدراسية، ولا يقتصر الأمر على تجهيز الحقائب والأدوات الدراسية، بل معرفة الخريطة الزمنية الرسمية لبدء الدراسة في الجامعات والمدارس المصرية.