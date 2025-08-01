شكرا لمتابعة خبر عن محافظ الطائف يوجه بسرعة رفع نتائج تحقيقات حادثة سقوط اللعبة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - ترأس الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز محافظ الطائف، اجتماعًا طارئًا بحضور الجهات الحكومية المعنية، لمتابعة مستجدات حادثة سقوط إحدى الألعاب في أحد المنتجعات الترفيهية بالمحافظة.

واطمأن سموه خلال الاجتماع على الحالة الصحية للمصابين، ووجه بسرعة رفع نتائج التحقيقات بشكل عاجل، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة الزوار.

وكان الحادث وقع أثناء تشغيل اللعبة في مرحلة الحركة، حيث سقطت الرافعة بشكل مفاجئ نحو الأرض، مما تسبب في سقوط المقصورات وإصابة عدد من الزوار.

وكانت الجهات المختصة قد باشرت الحادث فور وقوعه، حيث أُغلق الموقع بالكامل كإجراء احترازي، وقدمت الإسعافات الأولية للمصابين في الموقع، كما تم نقل بعض الحالات إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة. ولم تسجل أي حالات وفاة حتى الآن.

