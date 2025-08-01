أخبار من السعودية.. حالته حرجة.. نقل مواطن من مصر إلى المملكة بطائرة الإخلاء الطبي

الدمام في الجمعة 1 أغسطس 2025 12:00 صباحاً كتب شريف احمد - أفادت سفارة المملكة لدى جمهورية مصر العربية، بنقل مواطن حالته الطبية حرجة من القاهرة، عبر طائرة الإخلاء الطبي الجوي.
وأوضحت السفارة، على منصة إكس، بأنها تابعت بالتعاون مع الجهات المصرية المعنية، نقل مواطن حالته الطبية حرجة من مطار القاهرة الدولي، عبر طائرة الإخلاء الطبي الجوي التابعة للخدمات الصحية بوزارة الدفاع، لاستكمال علاجه في المملكة.
يأتي ذلك في إطار حرص الحكومة السعودية على رعاية وخدمة المواطنين.
وأوضحت السفارة، على منصة إكس، بأنها تابعت بالتعاون مع الجهات المصرية المعنية، نقل مواطن حالته الطبية حرجة من مطار القاهرة الدولي، عبر طائرة الإخلاء الطبي الجوي التابعة للخدمات الصحية بوزارة الدفاع، لاستكمال علاجه في المملكة.
يأتي ذلك في إطار حرص الحكومة السعودية على رعاية وخدمة المواطنين.