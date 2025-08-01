اخبار السعوديه

أخبار من السعودية.. على رتبة جندي.. فتح باب القبول للعمل بعدد من قطاعات الداخلية

الدمام في الجمعة 1 أغسطس 2025 12:00 صباحاً كتب شريف احمد - أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية فتح باب القبول والتسجيل الموحد للعمل بقطاعات وزارة الداخلية (الأمن العام - حرس الحدود - الدفاع المدني - الجوازات - قوات أمن المنشآت - القوات الخاصة للأمن والحماية) على رتبة (جندي) للرجال.
وسيتم استقبال طلبات القبول خلال الفترة من يوم السبت 8/ 2/ 1447 هـ الموافق 2/ 8/ 2025 م حتى يوم الخميس 13/ 2/ 1447 هـ الموافق 7/ 8/ 2025 م، وذلك عبر منصة (أبشر - توظيف).
