عاجل: إرتفاع جديد في اسعار صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس ويصل لهذا المستوى في البنوك وشركات الصرافة

واصلت اسعار الريال السعودي اليوم 31 يوليو 2025 ارتفاعاً نسبيًا أمام الجنيه المصري في غالبية البنوك العاملة في السوق المحلية، وسط ترقب من المتعاملين لأي تحركات جديدة خلال الأيام المقبلة،ويأتي ذلك في ظل أوضاع اقتصادية تتسم بالحذر، سواء داخليًا أو إقليميًا، ما ينعكس بدوره على أداء العملات الأجنبية، وعلى رأسها الريال السعودي.

إرتفاع جديد في اسعار صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس

يُعد الريال السعودي من أكثر العملات الأجنبية تداولًا في السوق المصرية، خاصةً مع ارتباطه المباشر بموسمي العمرة والحج، فضلًا عن تحويلات العاملين بالخارج، مما يجعله محط أنظار شريحة واسعة من المتعاملين الأفراد والمؤسسات.

فيما أعلن البنك المركزي المصري متوسط سعر صرف بلغ 12.95 جنيه للشراء، و12.99 جنيه للبيع.

أسعار الريال السعودي في البنوك الأخرى

بنك مصر:

12.93 جنيه للشراء، و13.00 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية:

12.95 جنيه للشراء، و12.99 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدوليCIB:

12.94جنيه للشراء، و12.99 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي:

12.64 جنيه للشراء، و12.99 جنيه للبيع.

بنك البركة:

12.89 جنيه للشراء، و12.98 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس:

12.94 جنيه للشراء، و12.99 جنيه للبيع.

ويُلاحظ أن الفارق بين سعر الشراء والبيع ظل محدودًا في معظم البنوك، مما يشير إلى استقرار نسبي في سوق الصرف وغياب المضاربات الكبيرة.

الريال السعودي.

نصائح للمواطنين عند شراء أو بيع الريال السعودي

مع بداية موسم العمرة، يقدم الخبراء عددًا من التوصيات للمواطنين بشأن التعامل مع العملات الأجنبية، أبرزها:

قارن بين أسعار الشراء والبيع في أكثر من بنك للحصول على أفضل سعر ممكن.

تجنب التعامل مع السوق السوداء، لما قد يترتب عليه من مخاطر قانونية وخسائر مادية.

تابع تحديثات سعر الريال السعودي يوميًا عبر المواقع الرسمية للبنوك أو التطبيقات المصرفية.

استفسر عن عمولات تحويل العملة، لأنها قد تختلف من بنك لآخر.

تحذير من الأخبار الزائفة والتعاملات غير الرسمية

انتشرت معلومات عن سعر الريال السعودي اليوم 31 يوليو في بعض المنصات غير الرسمية معلومات مغلوطة عن الأسعار، وهو ما دفع عددًا من البنوك لتحذير المواطنين من الوقوع في فخ التضليل أو التعامل مع جهات غير معتمدة.

وتنصح الجهات الرسمية دائمًا بضرورة الاعتماد على المصادر الموثوقة كالمواقع الإلكترونية للبنوك أو بيانات البنك المركزي المصري.