التفاصيل الكاملة لحـادث انهيار لعبة ترفيهية في الطائف.. فيديو

الرياض - علي القحطاني - شهدت منطقة الهدا بمحافظة الطائف مساء أمس حادثًا مفاجئًا، بعدما انهارت إحدى الألعاب الترفيهية أثناء تشغيلها، مما أسفر عن إصابة 23 شخصًا.

ووفقاً لمراسلة قناة “الإخبارية”، فإن الحادث وقع في لحظة تشغيل اللعبة خلال حركتها الدائرية، حيث سقطت الرافعة بشكل مفاجئ نحو الأرض، الأمر الذي تسبب بحالة من الذعر بين الزوّار وصرخات متعالية وسط محاولات الهروب من محيط الحادث.

كما أشارت المراسلة إلى أن المتنزه يعود إلى أكثر من 15 عامًا، فيما لم تصدر حتى الآن معلومات رسمية عن صيانة اللعبة.

وكانت فرق الطوارئ بما في ذلك فرق الهلال الأحمر والجهات الأمنية، باشرت الحادث على الفور، وتم التعامل مع الإصابات ميدانيًا، حيث جرى نقل عدد من المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية، وتم علاج آخرين في الموقع، وقد غادر بعض المصابين المستشفى بعد الاطمئنان على صحتهم، فيما لا تزال بعض الحالات تحت الرعاية الطبية.

وعقب الحادث، أغلقت الجهات المعنية المتنزه بالكامل كإجراء احترازي، فيما أعلنت عن تشكيل لجنة تحقيق للوقوف على ملابسات الحادث، ومراجعة إجراءات السلامة داخل الموقع.

وأكدت محافظة الطائف في بيان لها أنها تتابع مجريات التحقيق، مشددة على حرصها الكامل على اتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية الزوار والمصطافين وضمان سلامتهم داخل المرافق العامة والترفيهية.

