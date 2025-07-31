شكرا لقرائتكم خبر وزارة التعليم تؤكد على ضرورة الالتزام بالحصول على الموافقات الرسمية قبل إقامة الفعاليات في المدارس الخاصة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويأتي ذلك استناداً إلى خطاب سعادة وكيل الوزارة للتعليم الخاص رقم (4700061716) وتاريخ 1447/02/03هـ وحرصاً من الوزارة على ضبط وتنظيم الأنشطة المدرسية وفق الضوابط المعتمدة كما أُشير إلى البريد الإلكتروني المرسل بتاريخ 1446/09/25هـ واللائحة التنظيمية للمدارس الأهلية رقم (1006) وتاريخ 1395/08/13هـ إضافة إلى تعميم معالي الوزير رقم (4400998376/1) وتاريخ 1444/09/01هـ المتضمن ضوابط الحفلات والزيارات والرحلات الطلابية.
وقد شددت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض على أهمية عدم إقامة أو حضور أي فعاليات أو مؤتمرات أو احتفالات (داخلية أو خارجية) إلا بعد الحصول على الموافقات الرسمية من مكتب التعليم الخاص بمنطقة الرياض ومن الجهات ذات العلاقة وفق ما تنص عليه الأنظمة والتعليمات المعتمدة.
كما أكدت الوزارة على إبراز جهود المملكة العربية السعودية في جميع المناسبات والأنشطة التعليمية بما يعكس صورة الوطن وإنجازاته على كافة الأصعدة.
