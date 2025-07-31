شكرا لمتابعة خبر عن والد الأمير الوليد بن طلال يرد على الدكتور جمال شعبان: ابني كان يتنفس ويتحرك .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد الأمير خالد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود، والد الأمير الوليد بن طلال أن نجله الراحل كان يتفاعل معه ومع أسرته خلال فترة الغيبوبة، مشيراً إلى أن الراحل كان معه تجاوب إرادي مع كل من يتعامل معه.

‎وقال خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج :” قلبك مع جمال شعبان” تقديم الدكتور جمال شعبان العميد السابق لمعهد القلب القومي، أنه يريد أن يصل كلامه للعالم بالكامل، ولمعرفة الحقيقة عن نجله الراحل.

‎وأضاف أن الراحل خلال الفترة الماضية، كان يتنفس بشكل طبيعي لمدة 4 أشهر، وبعد ذلك انقطعت، وأن حركات اليد كانت في أثناء الحديث بجواره، والحديث معه.

‎وشدد على أن الأجهزة والأطباء، لم تكن السبب في بقاء “الأمير على قيد الحياة، كما يردد البعض، والدليل على ذلك عندما أراد الله استرداد الأمانة ذهبت الروح ومات الأمير.