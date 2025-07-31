شكرا لمتابعة خبر عن جبال السودة تكتسي بالبياض .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - يعيش سكان جبال السودة بمنطقة عسير، جنوب المملكة، لحظات مختلفة عن باقي أنحاء المملكة، إذ شهدت الجبال اليوم تساقط حبات البَرَد مع الأمطار الغزيرة، مما كسا جبالها باللون الأبيض.

تداول بعض السكان عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لمشاهد تساقط الأمطار الغزيرة والثلوج على الطرقات وشوارع المنطقة بجبال السودة، حيث خرج الأهالي للاستمتاع بالأجواء الجميلة. يتميز طقس جبال السودة بعسير باختلافه وتميزه عن باقي مناطق السعودية، نظراً لارتفاعها لأكثر من 3000 متر عن سطح البحر.

وتتزين هذه الجبال بأشجار العرعر الكثيفة، التي تُعد من أهم مكونات الغابات الطبيعية الخلابة. يضاف إلى ذلك، إطلالتها على إقليم تهامة يمنحها مناظر رائعة للأغوار والأودية والقرى المجاورة.