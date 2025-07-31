الارشيف / اخبار السعوديه

جبال السودة تكتسي بالبياض .. فيديو

0 نشر
0 تبليغ

  • جبال السودة تكتسي بالبياض .. فيديو 1/2
  • جبال السودة تكتسي بالبياض .. فيديو 2/2

شكرا لمتابعة خبر عن جبال السودة تكتسي بالبياض .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - يعيش سكان جبال السودة بمنطقة عسير، جنوب المملكة، لحظات مختلفة عن باقي أنحاء المملكة، إذ شهدت الجبال اليوم تساقط حبات البَرَد مع الأمطار الغزيرة، مما كسا جبالها باللون الأبيض.

تداول بعض السكان عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لمشاهد تساقط الأمطار الغزيرة والثلوج على الطرقات وشوارع المنطقة بجبال السودة، حيث خرج الأهالي للاستمتاع بالأجواء الجميلة. يتميز طقس جبال السودة بعسير باختلافه وتميزه عن باقي مناطق ، نظراً لارتفاعها لأكثر من 3000 متر عن سطح البحر.

وتتزين هذه الجبال بأشجار العرعر الكثيفة، التي تُعد من أهم مكونات الغابات الطبيعية الخلابة. يضاف إلى ذلك، إطلالتها على إقليم تهامة يمنحها مناظر رائعة للأغوار والأودية والقرى المجاورة.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا