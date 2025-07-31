تابع الان خبر السعودية ترحب بنيّة بريطانيا الاعتراف بفلسطين ودعم حل الدولتين حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025، ترحيبها الرسمي بإعلان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر عن نية بلاده الاعتراف بالدولة الفلسطينية، ودعمها الكامل لحل الدولتين باعتباره المسار الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط.

بيان الخارجية السعودية يؤكد دعم حقوق الفلسطينيين

وفي بيان صدر عن وزارة الخارجية السعودية، أكدت المملكة على مواقفها الثابتة تجاه القضية الفلسطينية، مشددة على أهمية اتخاذ خطوات دولية جادة لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، والتي تنص على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

دعوة المجتمع الدولي للقيام بمسؤولياته

وجددت المملكة دعوتها إلى جميع الدول المحبة للسلام، ومؤسسات المجتمع الدولي، للتحرك الفعّال وتنفيذ القرارات الدولية التي تضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة، وهو ما يشكل حجر الأساس لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

السعودية تؤيد كل تحرك دولي يدعم القضية الفلسطينية

وتؤكد المملكة على دعمها لكل الجهود الدولية التي تسعى إلى إنهاء الاحتلال ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني، مشيدة في الوقت ذاته بالخطوة البريطانية التي تُعد تطورًا مهمًا نحو الاعتراف بالحقوق التاريخية والإنسانية للشعب الفلسطيني.

موقف سعودي ثابت تجاه فلسطين

ويأتي هذا الموقف في إطار السياسة الثابتة للمملكة تجاه القضية الفلسطينية، وتأكيدًا على التزامها المستمر بدعم حق الفلسطينيين في استعادة أرضهم، وإنهاء الاحتلال، وتحقيق تطلعاتهم الوطنية المشروعة.