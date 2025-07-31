تابع الان خبر وزير الخارجية السعودي يشارك في رئاسة مؤتمر حل الدولتين بالأمم المتحدة حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - شارك صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير خارجية المملكة العربية السعودية، في رئاسة الجلسة الثانية من أعمال اليوم الثاني للمؤتمر الدولي رفيع المستوى حول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية، والمنعقد بمقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك. وقد ترأس الجلسة بالشراكة مع معالي وزير الخارجية الفرنسي السيد جان نويل بارو، ضمن جهود مشتركة لتعزيز تنفيذ حل الدولتين.

مؤتمر دولي لدعم التسوية السلمية للقضية الفلسطينية

يُعد المؤتمر خطوة دبلوماسية مهمة، حيث يجمع وزراء خارجية وممثلين رفيعي المستوى من عدة دول، في إطار دعم جهود السلام في الشرق الأوسط. ويرتكز المؤتمر على تفعيل المبادرة العربية للسلام، وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالقضية الفلسطينية.

دعوات دولية لتفعيل آليات حل الدولتين

تناولت الجلسة، التي ترأسها سمو وزير الخارجية السعودي ونظيره الفرنسي، سبل تفعيل آليات تنفيذ حل الدولتين، مع التأكيد على أهمية التوافق الدولي، وتوحيد الجهود من أجل تحقيق دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. كما ألقى عدد من ممثلي الدول المشاركة كلماتهم، مجددين دعمهم للحل السلمي العادل والشامل.

وفد سعودي رفيع يحضر المؤتمر

شهدت الجلسة حضور وفد سعودي رفيع المستوى، تقدمه صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية. كما ضم الوفد كلاً من الأمير مصعب بن محمد الفرحان، مستشار وزير الخارجية للشؤون السياسية، وعبدالله بن زرعة وكيل الوزارة لشؤون الاقتصاد والتنمية، والدكتور عبدالعزيز الواصل المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة، إلى جانب المستشار محمد اليحيى، والدكتورة منال رضوان، الوزيرة المفوضة في وزارة الخارجية.

المملكة تؤكد التزامها بدعم القضية الفلسطينية

تعكس مشاركة المملكة في رئاسة هذا المؤتمر الدولي التزامها الثابت تجاه القضية الفلسطينية، وسعيها المستمر لتحقيق سلام عادل وشامل يضمن للشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة، ويُسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.