السعودية توقع ثلاث مذكرات تفاهم لدعم الشعب الفلسطيني

بيروت - نادين الأحمد - في إطار دعم المملكة المستمر للشعب الفلسطيني، شهد صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، توقيع ثلاث مذكرات تفاهم مع دولة رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى، وذلك خلال لقاء جمعهما بمقر وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، على هامش مؤتمر التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين.

استعراض العلاقات الثنائية وتنسيق المواقف الدولية

خلال اللقاء، جرى بحث العلاقات الأخوية بين المملكة العربية السعودية ودولة فلسطين، واستعراض أبرز التطورات في الأراضي الفلسطينية، إلى جانب مناقشة سبل توسيع نطاق التعاون الثنائي وتنسيق المواقف في المحافل الدولية، بما يخدم القضية الفلسطينية ويدعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.

ثلاث مذكرات تفاهم لتعزيز التنمية والتعليم والتحول الرقمي

في ختام اللقاء، تم توقيع ثلاث مذكرات تفاهم بين الجانبين، في مجالات محورية تخدم بناء الدولة الفلسطينية، وتشمل:

تنمية رأس المال البشري: مذكرة تعاون بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة وديوان الموظفين العام في فلسطين، لتعزيز قدرات الكوادر البشرية وتبادل الخبرات في مجالات التدريب والتطوير. تطوير المناهج التعليمية: اتفاق بين وزارة التعليم السعودية ووزارة التعليم والتعليم العالي الفلسطينية، للاستفادة من تجربة المملكة في تحديث وتطوير المناهج التربوية. التحول الرقمي والاتصالات: مذكرة شراكة بين وزارة الاتصالات السعودية ونظيرتها الفلسطينية، تهدف لنقل الخبرات في مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات، وتطوير البنية الرقمية لخدمة المجتمع الفلسطيني.

تأكيد على دور المملكة في تمكين الشعب الفلسطيني

تُجسّد هذه الاتفاقيات التزام المملكة الثابت تجاه دعم الشعب الفلسطيني، وخاصة فئة الشباب، من خلال الاستثمار في التعليم، وبناء القدرات، وتهيئة البنية التحتية الرقمية اللازمة لتقديم الخدمات الأساسية. كما تؤكد على الروابط الأخوية المتينة التي تجمع بين القيادتين والشعبين.

وفد سعودي رفيع يشهد مراسم التوقيع

حضر مراسم الاستقبال والتوقيع عدد من الشخصيات السعودية البارزة، من بينهم:

صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة

الأمير مصعب بن محمد الفرحان، مستشار وزير الخارجية للشؤون السياسية

عبدالله بن زرعة، وكيل وزارة الخارجية لشؤون الاقتصاد والتنمية

الدكتور عبدالعزيز الواصل، مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة

وليد السماعيل، مدير مكتب سمو وزير الخارجية

محمد اليحيى، مستشار وزير الخارجية

الدكتورة منال رضوان، الوزيرة المفوضة بوزارة الخارجية

خطوة جديدة نحو تمكين الدولة الفلسطينية

تعكس هذه المذكرات حرص المملكة على بناء دولة فلسطينية قوية ومستقلة، قائمة على أسس علمية ورقمية حديثة، تواكب متطلبات التنمية، وتدعم صمود الشعب الفلسطيني في وجه التحديات الراهنة.