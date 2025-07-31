أخبار من السعودية.. بنسبة تجاوب 93%.. "البيئة" تستقبل 200 ألف اتصال خلال النصف الأول من 2025

- 1/2
الدمام في الخميس 31 يوليو 2025 06:30 مساءً كتب شريف احمد - كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن قنوات التواصل التابعة لها تعاملت مع أكثر من 199 ألف اتصال خلال النصف الأول من عام 2025، محققة نسبة تجاوب بلغت 93%، وبمتوسط سرعة استجابة لم يتجاوز 12 ثانية، ما يعكس كفاءة تشغيلية عالية في إدارة مركز الاتصال وخدمة المستفيدين.
وأوضحت الوزارة أن إجمالي المكالمات التي استقبلها مركز الاتصال بلغ 199,314 مكالمة، بمتوسط مدة قدره دقيقتان و7 ثوانٍ لكل مكالمة، شملت استفسارات وبلاغات وشكاوى متنوعة من المواطنين والمستفيدين.
وأكدت الوزارة أن هذه النتائج تعكس التزامها المتواصل بتحسين تجربة المستفيدين وتسهيل الوصول إلى الخدمات، ضمن جهودها للتحول الرقمي، وتعزيز التفاعل التشاركي مع المواطنين، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تطوير البنية التحتية الرقمية ورفع جودة الحياة.
نشاط التفاعل الرقمي مع الجمهوروبيّنت الوزارة أن التفاعل الرقمي مع الجمهور شهد نشاطًا لافتًا خلال نفس الفترة، حيث سجلت 44,595 محادثة مباشرة عبر المنصات الإلكترونية، إلى جانب 13,484 تفاعلًا على منصة «X»، في حين بلغ إجمالي عدد التذاكر التي تم إنشاؤها عبر النظام 18,220 تذكرة، جرى إغلاق 99,8% منها بكفاءة وجودة معالجة عالية.
