أخبار من السعودية.. 109 دولة.. أكثر من 1.2 مليون معتمر يؤدون المناسك خلال 45 يومًا

الدمام في الخميس 31 يوليو 2025 06:30 مساءً كتب شريف احمد - شهدت المملكة العربية السعودية توافدًا متزايدًا للمعتمرين منذ منتصف شهر ذي الحجة وحتى نهاية شهر محرم.
وبلغ عدد المعتمرين القادمين من خارج المملكة أكثر من 1.2 مليون معتمر من 109 دول حول العالم، في مؤشر على الانتعاش المتواصل لموسم العمرة وتعافي حركة السفر الديني بعد موسم الحج.
وشهد الموسم زيادة بنسبة 30% في عدد المعتمرين القادمين بتأشيرة عمرة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، إلى جانب زيادة بنسبة 27% في عدد التأشيرات الصادرة.
كما تجاوز عدد التعاقدات بين شركاء العمرة والوكلاء الخارجيين حاجز 4200 تعاقد، مما يُظهر مدى التنوع في خدمات العمرة وتوسع شبكة الشراكات العالمية.
وتواصل وزارة الحج والعمرة تعزيز جهودها بالتكامل مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة، لضمان موسم عمرة استثنائي يشهد انسيابية في الإجراءات وسهولة في التنقلات، ويجسد كفاءة التنظيم السعودي في خدمة الإسلام والمسلمين.
عدد المعتمرينوأكدت وزارة الحج والعمرة أن هذه الأرقام تعكس الجهود التنظيمية والتنسيقية التي تبذلها المملكة لتيسير أداء المناسك، وتعزيز التجربة الدينية للزوار والمعتمرين.
خدمات ضيوف الرحمنوتأتي هذه الأرقام امتدادًا للجهود التي تبذلها المملكة ضمن مستهدفات رؤية 2030 لرفع جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وتيسير وصولهم إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة، وسط منظومة تقنية وتنظيمية متكاملة يقودها التحول الرقمي في القطاع.
