الجوازات تُجيب.. متى يمكن تحويل تأشيرة الزيارة إلى إقامة في السعودية؟

عدن - ياسمين عبدالعظيم - الكثير من الاستفسارات هي ما يتم طرحها بواسطة أصحاب الجنسيات المختلفة الراغبين في الحصول على ميزة الإقامة على أراضي المملكة العربية السعودية؛ وهي ما تدور حول إمكانية وجود فرصة لتحويل تأشيرات الزيارة بأنواعها المتعددة إلى إقامة.

ومن هنا جاءت المديرية العامة للجوازات السعودية توضح أن هذا الإجراء غير مسموح به مطلقًا لأي جنسية، إلا أن هناك حالة واحدة استثنائية يتم فيها تنفيذ هذا الأمر.

ما هي حالة استثناء تحويل تأشيرة الزيارة إلى إقامة

في هذا الصدد أوضحت المديرية العامة للجوازات أن تأشيرات الزيارة يمكن تحويلها إلى إقامة إلى الأبناء الأقل من السن القانوني؛ وذلك على شرط أن يكون آباؤهم وأمهاتهم من المقيمين في المملكة العربية السعودية بصورة نظامية.