هل يتم الإفصاح عن العقارات التي ليس لها عوائد مالية في حساب المواطن؟ خدمة المستفيدين توضح

عدن - ياسمين عبدالعظيم - بما أن العقارات من أهم الأصول التي تشدد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على ضرورة الإفصاح عنها في برامج الدعم؛ فإن هناك استفسار عاجل جاء من مستفيدي حساب المواطن يدور حول ضرورة إتمام هذا الإجراء في حال كانت العقارات ليست ذات عوائد مالية.

لتقوم خدمة المستفيدين بالإشارة إلى أن الإجابة هي نعم؛ حيث لا بد من الإفصاح عن جميع العقارات التي يمتلكها رب الأسرة، أو التابعين أو حتى الفرد المستقل سواءً كان لها عوائد أو لا، وعدم القيام بهذا الإجراء يؤدي إلى التأثير على الأهلية.

هل يتم الإفصاح عن العوائد المالية للعقارات في حساب المواطن

في ذات السياق وجب لفت الانتباه إلى أن العقارات التي يمتلكها المتقدم على حساب المواطن في حال كان لديها أي عوائد مالية فهي ما يجب أن يتم الإفصاح عن قيمتها أثناء تقديم الطلب، وذلك لكونها من عوامل التأثير على الأهلية والاستحقاق كذلك.

