احذر غرامات بأكثر من 150 ريال!! المرور السعودي يشدد على مخالفة عدم استخدام مقاعد الأمان للأطفال

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تعمل الإدارة العامة للمرور بصورة مستمرة على إطلاق الحملات التوعوية بالمخالفات المرورية خاصةً الجسيمة منها والتعريف بطبيعة عواقبها على من يرتكبها، ومن هنا جاء تسليط الضوء على مخالفة عدم تأمين الأطفال أثناء ركوبهم المركبة.

إذ شددت إدارة المرور على ضرورة إجلاس الأطفال في المقاعد الآمنة الخاصة بهم، مع ضرورة أن يكون ذلك في المقعد الخلفي وليس الأمامي لزيادة مستوى الأمان.

عقوبة عدم استخدام مقاعد الأمان للأطفال

في هذا السياق تم الكشف عن كون مخالفة عدم استخدام مقاعد الأمان المخصصة للأطفال من المخالفات المُوجبة لفرض الغرامات المالية التي يأتي الحد الأدنى لها 150 ريال، بينما الحد الأقصى هو 300 ريال.