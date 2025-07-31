“بسبب لوحات المركبات” المرور يعلن عقوبة تصل إلى 2000 ريال على تلك المخالفة.. تعرف عليها

عدن - ياسمين عبدالعظيم - قامت الإدارة العامة للمرور في السعودية بتوجيه تحذير من نوعٍ خاص يدور حول مخالفات السير التي تتعلق بلوحات المركبات؛ وذلك بالإشارة إلى مخالفة عدم المحافظة على لوحات المركبة، بما يسبب ضياعها أو تلفها.

إذ تم التنويه على أن تلك المخالفة تؤدي إلى فرض عقوبة مالية تبدأ من 1000 ريال سعودي وتصل إلى 2000 ريال.

مخالفات لوحات المركبات في النظام السعودي

جدير بالذكر في هذا الصدد أن هناك باقة أخرى من المخالفات المرورية خاصة بلوحات المركبات وهي ما يجب التعرف عليها وعقوباتها حسب النظام السعودي، وذلك كما يلي: