شكرا لمتابعة خبر عن السفارة في نيوزيلندا تدعو المواطنين لتوخي الحذر بسبب تيارات وأمواج غير اعتيادية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - دعت سفارة ⁧‫المملكة‬⁩ في نيوزيلندا المواطنين والزائرين إلى توخي الحيطة والحذر، واتباع تعليمات السلامة بعد صدور تحذيرات من الجهات المحلية بشأن تيارات وأمواج قوية وغير عادية في المناطق الساحلية.

‎وأهابت السفارة بالمواطنين والمقيمين الالتزام بالتنبيهات والإرشادات التي تصدرها الجهات النيوزيلندية المختصة، مشددة على أهمية التحلي بالوعي واليقظة في هذه الظروف المناخية والبحرية غير المستقرة.

‎وأكدت السفارة حرصها على سلامة المواطنين، داعية إلى اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة والتواصل مع السفارة في حالات الطوارئ عبر الرقم: 0064237592111، أو من خلال الرقم الموحد للمواطنين في الخارج: 00966920033334.