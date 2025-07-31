شكرا لمتابعة خبر عن السفارة في نيوزيلندا تدعو المواطنين لتوخي الحذر بسبب تيارات وأمواج غير اعتيادية والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - دعت سفارة المملكة في نيوزيلندا المواطنين والزائرين إلى توخي الحيطة والحذر، واتباع تعليمات السلامة بعد صدور تحذيرات من الجهات المحلية بشأن تيارات وأمواج قوية وغير عادية في المناطق الساحلية.
وأهابت السفارة بالمواطنين والمقيمين الالتزام بالتنبيهات والإرشادات التي تصدرها الجهات النيوزيلندية المختصة، مشددة على أهمية التحلي بالوعي واليقظة في هذه الظروف المناخية والبحرية غير المستقرة.
وأكدت السفارة حرصها على سلامة المواطنين، داعية إلى اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة والتواصل مع السفارة في حالات الطوارئ عبر الرقم: 0064237592111، أو من خلال الرقم الموحد للمواطنين في الخارج: 00966920033334.